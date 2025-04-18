Кабмін звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника Умєрова

На засіданні Кабміну 18 квітня було ухвалено рішення про звільнення Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України. Генерал-лейтенант займав цю посаду з травня 2024 року.

Кілька днів тому ЗМІ, посилаючись на коментар самого генерал-лейтенанта, повідомили про те, що він бажає звільнитися за власним бажанням, передає 24 Канал.

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Гаврилюка звільнили

До призначення на посаду першого заступника міністра оборони Іван Гаврилюк з жовтня 2023 року був просто заступником.

Раніше він також працював радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

З квітня до серпня 2022 року Гаврилюк був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

До слова, Артема Ситника, колишнього главу НАБУ, звільнили з посади заступника керівника АОЗ через "скорочення чисельності та штату працівників".

Крім того, президент Зеленський призначив Олега Григорова головою Сумської ОВА та Олексія Харченка головою Луганської ОВА. Роман Мрочко тим часом був звільнений з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації.