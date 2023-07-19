Звільнення Попова й названі ним проблеми продовжують негативно впливати на окупантів, – ISW
Джерело:ISW
Російське міноборони звільнило командувача силами 58 армії окупантів генерала Івана Попова після скарг на нестачу підтримки на Запорізькому напрямку та великі втрати серед особового складу. В американському Інституті вивчення війни підкреслили, що всі ті проблеми, які він назвав, і досі негативно впливають на росіян.
Зокрема, це стосується російських військових операцій на Півдні України та дискурс навколо цих воєнних дій. Крім того, слова російського офіцера одним за одним починають підтримувати російські "воєнкори".
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Слова Попова впливають на російську армію
В американському Інституті вивчення війни наголошують, що зараз в Росії серед кремлівських посіпак утворюється цілий рух "незадоволених діями російського військового керівництва".
Так, відомий пов’язаний з Кремлем російський мілітарний блогер звинуватив українські Сили оборони в спробі виснажити російські збройні сили, які обороняються на Півдні України. Він також зазначив, що російське військове командування не розв'язало питання ротації сил, які Попов окреслював перед своїм звільненням.
Інший відомий блогер також підтримав Попова, зазначивши, що проблеми, окреслені генералом, здаються менш важливими для міністерства оборони Росії, ніж передача Попова до Сирії чи інші заходи пов'язані з цензурою в країні-агресорці.
Деякі російські мілблогери розширили повідомлення про те, що кілька російських штурмових груп одночасно здалися взводами українським силам на Запорізькому напрямку,
– зазначили в ISW.
Наостанок в американському Інституті вивчення війни зауважили, що постійні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та операціями Росії на Півдні України могли спричинити нездатність або небажання цих збройних сил воювати та повідомляти Москві про те, що вони капітулювали.
Що відомо про генерала Івана Попова
- Нещодавно начальник російського генштабу Валєрій Герасимов звільнив командувача 58 армії Росії, генерала-майора Івана Попова. В американському Інституті вивчення війни підкреслили, що до таких вчинків Герасімов вдався через висловлювання Попова про потребу в ротації окупаційних військ у Запорізькій області.
- Попов також стверджував, що "найвищий командувач" Росії, а саме Герасимов, атакує російські сили з тилу, коли вони захищаються від ЗСУ на лінії фронту. Натомість Герасимов, ймовірно, звільнив Попова, перш ніж той міг звернутися зі своїми вимогами безпосередньо до Кремля.
- В Інституті вивчення війни зазначають, що звільнення генерал-майора Попова обурило російське військове командування. Так, російські блогери стверджували, що звільнення Попова свідчить про приховування російським військовим керівництвом реальної ситуації на фронті.