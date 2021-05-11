"Івангай" виступив з новими звинуваченнями на адресу Дудя

Український блогер "Івангай" звинуватив російського журналіста Юрія Дудя у відсутності професіоналізму. Він поскаржився на те, що інтерв'юер наполягав на тому, аби знімати програму вночі, хоча блогер просив робити це вранці.

Такий допис Іван Рудський (справжнє ім'я блогера) опублікував у соцмережі. Він заявив, що вважає "маневр" Дудя спеціальним.

Раніше Дудь вирізав з інтерв'ю розповідь "Івангая" про Голодомор, НКВД та війну в Україні

"Івангай" виступив з новим звинуваченням щодо Дудя

Я просив писатися вранці, але Дудю раптом знадобилося вранці вже відлітати. Це або відсутність професіоналізму, або сикло,

– написав "Івангай".

Блогер пояснив, що на кадрах, знятих вдень, він візуально не виснажений та не втомлений. Натомість за нічної зйомки ситуація протилежна. Рудковський запропонував прихильникам самим в цьому переконатися.



Допис "Івангая" у мережі / Скриншот із твітера Івана Рудського

Скандал з "Івангаєм" та Дудьом: що відомо

Раніше український блогер "Івангай" звинуватив Юрія Дудя в тому, що той вирізав його слова про Голодомор, НКВД і війну на Донбасі з інтерв'ю. На думку блогера, російський журналіст вчинив так, бо "сци*кло йо**не".

У відповідь Дудь уточнив, що блогер заявив про вирізаний фрагмент лише через півтора місяця після публікації інтерв'ю. Вирізані фрагменти він пояснив особливістю монтажу.

"Івангай" у 12-хвилинній розмові неодноразово говорив про те, що війна на Донбасі – страшна і несправедлива. Він наголошував, що підтримує Майдан та звинувачує президента Росії Володимира Путіна у несправедливій війні.

Дивіться вирізану частину інтерв'ю "Івангая":