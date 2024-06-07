Імовірно, росіяни просунулись на Харківщині й окупували Іванівку: карта бойових дій 7 червня
Загалом за добу на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Найбільше атак – на Покровському, Времівському, Лиманському напрямках.
Про ситуацію на полі бою станом на ранок 7 червня повідоми речник Генштабу Андрій Ковальов в етері телемарафону. Також аналітики DeepState оновили онлайн-мапу бойових дій. 24 Канал розповідає, як змінилась ситуація за добу.
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За даними Генштабу, на Харківському напрямку росіяни не вели наступальних дій, але продовжували здійснювати вогневий вплив по всій лінії зіткнення з застосуванням артилерії та авіації.
Російські війська завдали одного ракетного і 75 авіаударів, зокрема із застосуванням двох ракет і 80 КАБів, провів понад 2500 обстрілів, зокрема 93 – із застосуванням РСЗВ.
Просування ворога
Водночас аналітики DeepState повідомили пізно ввечері 6 червня, що російські війська окупували село Іванівка у Харківській області.
"Ворог окупував Іванівку", — йдеться у повідомленні.
Аналітики внесли зміни на бойову мапу: село Іванівка у червоній зоні, що означає, що наразі воно перебуває під контролем окупантів.
Просування росіян на Харківському напрямку / Скриншот мапи DeepState
Також Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про просування росіян біля двох населених пунктів у Харківській області – міста Вовчанськ та села Іванівка.
"Російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська на тлі продовження наземних атак уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри вказують, що окупанти просунулися на північний захід від Іванівки (на південний схід від Куп'янська) під час механізованої атаки у складі взводу", – йдеться у повідомленні.