Імовірно, росіяни просунулись на Харківщині й окупували Іванівку: карта бойових дій 7 червня

Загалом за добу на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Найбільше атак – на Покровському, Времівському, Лиманському напрямках.

Про ситуацію на полі бою станом на ранок 7 червня повідоми речник Генштабу Андрій Ковальов в етері телемарафону. Також аналітики DeepState оновили онлайн-мапу бойових дій. 24 Канал розповідає, як змінилась ситуація за добу.

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За даними Генштабу, на Харківському напрямку росіяни не вели наступальних дій, але продовжували здійснювати вогневий вплив по всій лінії зіткнення з застосуванням артилерії та авіації.

Російські війська завдали одного ракетного і 75 авіаударів, зокрема із застосуванням двох ракет і 80 КАБів, провів понад 2500 обстрілів, зокрема 93 – із застосуванням РСЗВ.

Просування ворога

Водночас аналітики DeepState повідомили пізно ввечері 6 червня, що російські війська окупували село Іванівка у Харківській області.

"Ворог окупував Іванівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики внесли зміни на бойову мапу: село Іванівка у червоній зоні, що означає, що наразі воно перебуває під контролем окупантів.



Просування росіян на Харківському напрямку / Скриншот мапи DeepState

Також Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про просування росіян біля двох населених пунктів у Харківській області – міста Вовчанськ та села Іванівка.

"Російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська на тлі продовження наземних атак уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри вказують, що окупанти просунулися на північний захід від Іванівки (на південний схід від Куп'янська) під час механізованої атаки у складі взводу", – йдеться у повідомленні.

Детально про ситуацію на усіх напрямках

Нанапрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районі Дружелюбівки та Петропавлівки Харківської області, Мясожарівки Луганської області. Нанапрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів Донецької області. Нанапрямку українська армія відбила 5 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогорівка, Виїмка. Назахисники зупинили 5 спроб противника прорвати оборону в районі Калинівки, Іванівського та Кліщіївки. Нанапрямку українські воїни відбили 36 атак окупантів у районі населених пунктів Прогрес, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Яснобродівка, Калинове Донецької області. НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка, де росіяни 10 разів намагалися прорвати оборону. Нанапрямку противник здійснив 9 спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське, Урожайне Донецької області, Новодарівка Запорізької області. На– 4 зіткнення у районі Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області. Нанапрямку окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Противник здійснив 6 атак на позиції Сил оборони.