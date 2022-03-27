В Іванкові та Ораному окупанти просять у людей їжу
Джерело:СтратКом ЗСУ
Російські окупанти тридцять другий день повномасштабно атакують Україну. Сили оборони б'ють по тиловому постачанню для окупантів.
Про це 27 березня повідомили у Збройних Силах України. Зазначили, що на Київщині рашисти не мають навіть їжі.
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"У населених пунктах Іванків та Оране окупанти просять у населення їжу, поводяться неагресивно, фактів мародерства не зафіксовано, – розповіли у Генштабі.
Чекають на підкріплення
На Київщині російські окупанти прагнуть відновити боєздатність. Вони зазнали нищівних втрат у живій силі та техніці. Щоб забезпечити логістику з продовольством, 26 березня розгорнули до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів.
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