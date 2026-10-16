На Івано-Франківщині пролунали вибухи
Вдень 16 жовтня Росія продовжила атакувати Україну. Вибухи під час повітряної тривоги пролунали на Прикарпатті.
Про це повідомило Суспільне.
Що відомо про вибухи?
Повітряна тривога жовтого рівня була оголошена у різних районах Івано-Франківської області з 16:43.
Близько 17:08 вибух почули жителі Коломиї. Ймовірно, вони могли бути пов'язані з атакою російських безпілотників, адже Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про загрозу реактивних дронів для західних областей країни.
Про загрозу удару реактивних БпЛА повідомляла й Івано-Франківська ОВА.
Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки на регіон. У повітряному просторі України залишаються ворожі дрони, тож у разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози.
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Серія вибухів упродовж кількох годин пролунала також у Рівному. Внаслідок російської атаки у місті пошкоджено ліцей.
До цього реактивні БпЛА атакували Волинь. У Маневичах під ударом було підприємство, виникала загроза витоку аміаку. Перевищення рівня небезпечних речовин за межами заводу не виявили. На жаль, внаслідок атаки на область є один загиблий та поранені.