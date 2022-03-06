В Івано-Франківській області оголосили повітряну тривогу

Через загрозу ворожого обстрілу на Івано-Франківщині оголосили повітряну тривогу. Усіх просять негайно піти в укриття.

Від обстрілів російських окупантів гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Тому ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна.

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На Івано-Франківщині лунають сирени

В Івано-Франківській області приблизно о 22:05 оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожого обстрілу почали лунати сирени. Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до укриття. Перед цим потрібно вимкнути у своїх помешканнях світло, газ та погасити вогонь.

За можливості слід повідомити про повітряну тривогу своїх сусідів. Окрім цього, необхідно допомогти хворим і людям похилого віку. До укриття краще дістатися якнайшвидше. Покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.



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