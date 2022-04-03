В Івано-Франківській області спокійно: мер та глава ОДА спростували чутки про вибухи

Влада Івано-Франківська прокоментувала інформацію про вибухи на території області. Відповідні заяви зробили мер Івано-Франківська та глава місцевої ОДА.

Очільниця місцевої ОДА Світлана Онищук спростувала цю інформацію.

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Чутки про вибухи на Івано-Франківщині

Вона заявила, що за попередніми даними в регіоні все спокійно. Крім того, глава Івано-Франківської ОДА закликала містян зберігати спокій та не втрачати пильність.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував чутки про вибухи у фейсбук. Він запевнив, що у місті спокійно, а також попросив не "писати дурниці".

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