В Івано-Франківську було чутно вибухи

Вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи. Наразі невідомо, що саме атакував ворог.

Очевидці кажуть одразу про кілька вибухів. У місцевих жителів у помешканнях трусились шибки.

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Ворог завдав авіаударів по Луцьку та Дніпрі

Раніше вранці 11 березня ворог завдав авіаударів по Луцьку та Дніпрі. У Дніпрі кажуть, що бомба впала у житловому районі – неподалік дитячого садка. Відомо вже про щонайменше 1 загиблого.

Тим часом у Луцьку через вибух припинили роботу 2 котельні. Місцеві кажуть, що на місці вибуху почалась пожежа.

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