В Івано-Франківську було чутно вибухи
11 березня 2022 , 07:18Читать новость на русском
Джерело:Телеграм Олексія Гончаренка
Вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи. Наразі невідомо, що саме атакував ворог.
Очевидці кажуть одразу про кілька вибухів. У місцевих жителів у помешканнях трусились шибки.
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Ворог завдав авіаударів по Луцьку та Дніпрі
Раніше вранці 11 березня ворог завдав авіаударів по Луцьку та Дніпрі. У Дніпрі кажуть, що бомба впала у житловому районі – неподалік дитячого садка. Відомо вже про щонайменше 1 загиблого.
Тим часом у Луцьку через вибух припинили роботу 2 котельні. Місцеві кажуть, що на місці вибуху почалась пожежа.