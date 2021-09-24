В Івано-Франківську чоловік напав на поліцейського і завдав йому 14 ударів ножем
24 вересня 2021 , 17:09Читать новость на русском
В Івано-Франківську повідомили про підозру чоловікові, який завдав поліцейському 14 ударів ножем. Постраждалого правоохоронця врятували.
Деталі нападу
У вересні 2021 року 43-річний підозрюваний проник до квартири 35-річного поліцейського. У цей час правоохоронець був вдома.
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Нападник кинувся на нього з ножем. Правоохоронцеві завдали 14 колото-різаних ран. Зокрема, пошкодили легеню та грудину.
Поліцейського госпіталізували. Деталей про його самопочуття наразі не розкривають. Підозрюваного затримали. Йому інкримінують вчинення розбійного нападу та замаху на вбивство працівника поліції.
Патрульного побили на виклику
- Пресслужба харківської поліції повідомила, що патрульного, який прийшов на виклик про сімейну сварку, побили.
- Правоохоронці намагалися заспокоїти п'яного 36-річного чоловіка. У процесі документування порушення він почав агресивно поводитися. Зокрема, кинувся на патрульного та почав завдавати удари йому по голові та обличчі.
- Правоохоронці встановили, що нападник вже був судимим. Наразі він ніде не працює.
- За статтею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв відкрили кримінальне провадження. Нападнику загрожує до 5 років в'язниці.