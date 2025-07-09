В Івано-Франківську чути вибухи: працює ППО

У ніч проти 9 липня низка областей України опинилися під атакою дронами. Протиповітряна оборона працювала зокрема і на Прикарпатті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

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Що відомо про вибухи на Прикарпатті

Про те, що в Івано-Франківській громаді працює ППО, міський голова написав у своєму телеграм-каналі. Відповідний допис з'явився там о 5:23. Посадовець закликав містян бути уважними. Перед цим у Повітряних Силах попереджали про БпЛА північніше Івано-Франківська, який рухається західним курсом.

Росія атакувала низку областей України

У ніч проти 9 липня вибухи прогриміли в багатьох регіонах. Під масованою атакою опинилося місто Луцьк. Туди, за попередньою інформацією, ворог спрямував й ударні дрони, й "Кинджали", й крилаті ракети. Про наслідки ворожого удару офіційно наразі не повідомляли.

Окрім цього, вибухи чули і жителі Львівської області, Полтави, Харкова, Києва та інших регіонів.