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9 липня, 05:29
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В Івано-Франківську чути вибухи: працює ППО

Ірина Буртик
Основні тези
  • В Івано-Франківську було чути вибухи через атаку дронів, працювала протиповітряна оборона.
  • Вибухи також відбулися в інших регіонах України, включаючи Луцьк, Львівську область, Полтаву, Харків та Київ.
  • Атака включала дрони, "Кинджали" та крилаті ракети, проте офіційної інформації про наслідки поки немає.

У ніч проти 9 липня низка областей України опинилися під атакою дронами. Протиповітряна оборона працювала зокрема і на Прикарпатті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

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Що відомо про вибухи на Прикарпатті

Про те, що в Івано-Франківській громаді працює ППО, міський голова написав у своєму телеграм-каналі. Відповідний допис з'явився там о 5:23. Посадовець закликав містян бути уважними. Перед цим у Повітряних Силах попереджали про БпЛА північніше Івано-Франківська, який рухається західним курсом.

Росія атакувала низку областей України

У ніч проти 9 липня вибухи прогриміли в багатьох регіонах. Під масованою атакою опинилося місто Луцьк. Туди, за попередньою інформацією, ворог спрямував й ударні дрони, й "Кинджали", й крилаті ракети. Про наслідки ворожого удару офіційно наразі не повідомляли. 

Окрім цього, вибухи чули і жителі Львівської області, Полтави, Харкова, Києва та інших регіонів.