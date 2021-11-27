В Івано-Франківську горів потяг: відео з місця події
27 листопада 2021 , 12:34Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "ЧАТ 112"
В Івано-Франківську зранку 27 листопада загорівся локомотив вантажного потяга. Інцидент трапився на колії неподалік залізничного вокзалу.
Деталі інциденту в Івано-Франківську
На місце події виїжджали рятувальники. Вони ліквідовували загоряння локомотиву потягу.
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За попередніми даними горіло моторне відділення. Рух транспорту на вулиці Сагайдачного перекрили.
Біля вокзалу Івано-Франківська загорівся потяг: дивіться відео
Схожий інцидент у Львові
29 жовтня на вулиці Городоцькій поблизу приміського вокзалу у Львові загорівся вагон поїзда. На щастя, ніхто не постраждав, адже потяг був непасажирським.
На місце пожежі виїжджали рятувальники. Вони повністю ліквідували вогонь за 11 хвилин.
Останні пожежі в Україні
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