В Івано-Франківську горів потяг: відео з місця події

В Івано-Франківську зранку 27 листопада загорівся локомотив вантажного потяга. Інцидент трапився на колії неподалік залізничного вокзалу.

Деталі інциденту в Івано-Франківську

На місце події виїжджали рятувальники. Вони ліквідовували загоряння локомотиву потягу.

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За попередніми даними горіло моторне відділення. Рух транспорту на вулиці Сагайдачного перекрили.

Біля вокзалу Івано-Франківська загорівся потяг: дивіться відео

Схожий інцидент у Львові

29 жовтня на вулиці Городоцькій поблизу приміського вокзалу у Львові загорівся вагон поїзда. На щастя, ніхто не постраждав, адже потяг був непасажирським.

На місце пожежі виїжджали рятувальники. Вони повністю ліквідували вогонь за 11 хвилин.

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