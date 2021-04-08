В Івано-Франківську мер Марцінків хоче скасувати червону зону

У понеділок, 12 квітня, в Івано-Франківську збереться позачергова сесія міської ради. Там мають обговорювати вимогу скасувати червону зону в місті. Засідання ініціює обурений мер міста Руслан Марцінків.

За словами франківського мера, через карантинні обмеження страждають дрібні підприємці. Як наслідок, місцевий бюджет потерпає від збитків.

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Яка позиція голови міста

Марцінків обурюється тим, що поки страждають малі підприємці, великий бізнес олігархів залишається недоторканим. Він зазначив, що попри постійні обіцянки скасувати червону зону, в нього вже надій на це немає. Тому він хоче, щоб міськрада вимагала це в уряду.

Також він засудив витрати ковідного фонду на речі, які напряму не пов'язані з пандемією. Ймовірно мовилося про 35 мільярдів на будівництво доріг.

Цинічно закривати міста та впроваджувати заборони, прикриваючись медиками. А тим часом витрачати ковідний фонд на виконання підрядів "обраних", переклавши витрати на допомогу медикам на плечі міста,

– написав Марцінків

Що кажуть в уряді

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 квітня заявив, що в Івано-Франківській області вирівнюється ситуація з коронавірусом. Тому регіон може скоро вийти з червоної зони.

За його словами темпи приросту кількості хворих там уповільнилися. Він це пояснює ефективністю адаптивного карантину. Однак, коли саме Івано-Франківську область можуть перевести до помаранчевої зони – невідомо.

Івано-Франківська область однією з перших потрапила до червоної зони. Це трапилося ще наприкінці лютого. Окрім неї в червоній зоні наразі перебувають 10 регіонів : Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області, а також місто Київ.



Зонування карантину / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу