В Івано-Франківську люди блокували підстанцію своїми авто, щоб не дати відключити електрику

В Івано-Франківську працівники "Прикарпаттяобленерго" вимикають вручну електропостачання для абонентів 4 черги відключень. То ж трапляються випадки, коли місцеві мешканці намагалися перешкодити цьому.

Відомо про щонайменше 3 такі випадки. Зокрема одного разу місцеві вирішили автомобілем заблокувати трансформаторну підстанцію.

Цікаво Мешканці одного з тернопільських будинків домоглися вимкнення світла у сусідів

Як мешканці міста намагалися перешкоджати відключенням світла

Технічний директор Прикарпаттяобленерго Олег Сеник пояснив, що відключення вручну відбувається виключно на трансформаторних підстанціях і це складний та нервовий процес, який нікому не подобається. Спершу електрикам потрібно прийти та вручну вимкнути світло, а згодом повернутися й увімкнути вручну.

Однак не всім місцевим мешканцям до вподоби цей процес, то ж трапляються випадки, коли електрикам перешкоджають. В адміністрації філії "Центральна" кажуть, що всього у місті трапилося 3 таких випадки. Зокрема у промисловій зоні міста кілька людей намагалися завадити вимкнути світло та навіть погрожували енергетикам. Через 20 хвилин розмов люди розійшлися.

На одній із міських вулицю люди також намагалися перешкодити відключень, але там уже довелося викликати поліцію. Наступного дня енергетики вже натрапили на автомобілі, якими мешканці заблокували доступ до станції. На місце викликали патрульну поліцію.

Енергетики закликають громадян поставитися з розумінням та не перешкоджати їхній роботі, адже це тільки призводить до порушень та затримок у відключеннях.

У Тернополі місцеві домоглися виключення світла в будинку, де його не вимикали

Одному з будинків у Тернополі "пощастило", адже він на одній лінії з місцевою пекарнею, то ж світло там не вимикали. Сусідам це не сподобалося, то ж вони взялися за розв'язання цього питання.

Після колективних скарг сусідів, у будинку, де було світло, його теж почали вимикати.