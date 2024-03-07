Поліція могла ігнорувати напади підлітка на людей в Івано-Франківську: Лубінець відреагував
Джерело:Дмитро Лубінець
У Івано-Франківську підліток нападав на місцевих жителів, бив їх і знімав це все на відео. На цей інцидент тривалий час не реагували у поліції, стверджуючи, що жодних скарг правоохоронці не отримували.
На це відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він закликав провести розслідування щодо неналежного реагування поліції на інцидент з нападами на людей в Івано-Франківську.
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Лубінець відреагував на нереагування поліції на інцидент
У своїй нещодавній заяві Уповноважений з прав людини підкреслив обурення громадськості неналежною реакцією поліції на відеозаписи, поширені в соціальних мережах, на яких підлітки нападають і б'ють людей в Івано-Франківську.
Так, за словами Лубінця, до 3 березня жертви нападів повідомляли в поліцію про те, що на них напали невідомі особи. Однак ці повідомлення нібито були проігноровані, і жодних дій у відповідь не було вжито.
Звернувся до керівництва Національної поліції України з вимогою призначити службове розслідування за інформацією про неналежне реагування органами поліції на подані до 03.03.2024 заяви й повідомлення жителів міста Івано-Франківська про побиття їх невідомими особами,
– написав омбудсмен.
Він також наголосив, що всі вчинені злочини мають розслідувати та дати належну правову оцінку. А винні мають понести справедливу відповідальність.
Підлітки нападали на людей в Івано-Франківську
- У мережі з'явилася низка відео, на яких група молодих людей в Івано-Франківську здійснює насильницькі напади на незнайомих людей. Напади були зафіксовані на вулицях і в безпосередній близькості від під'їздів та сходових майданчиків.
- Поліція розшукувала групу цих молодиків, яка здійснювала напади. Зрештою хуліганів вдалося затримати.
- У поліції молодики пояснили свої дії бажанням "хайпонути". Після суспільного резонансу затриманий хлопець перепросив за свої дії і сказав, що готовий понести за них відповідальність.
- Окрім цього, на відео з'явилася й мати учасника побоїв. Вона також попросила вибачення за дії сина, а також висловила співчуття потерпілим.
- Наразі стосовно дій молодика ведеться досудове розслідування. Коли суд визнає його причетність до вказаних дій, то хлопцеві з Івано-Франківська може загрожувати до 7 років позбавлення волі.