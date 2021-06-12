Слідом за Львовом: ще одне місто на Західній Україні підвищує вартість проїзду

В Івано-Франківську тривають дискусії щодо доречності підвищення вартості проїзду в міському транспорті. Наразі проєкт передбачає підняття цін максимально до 10 гривень.
Про це повідомив начальник управління транспорту і зв'язку Івано-Франківської міської ради Андрій Гіглюк.
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Він зауважив, що перевізники вимагали підняття вартості проїзду ще у 2020 році. Натомість громадськість висловлювала невдоволення, адже це "болюче вдарить по їхньому гаманцю".
Були певні невдоволення, але ми розуміємо і перевізників. Вони пропонували підняти вартість ще минулого року, ми стримували ці процеси,
– розповів Андрій Гіглюк.
Як пропонують змінити вартість проїзду
Проєктом рішення, яке виносили на обговорення, вартість проїзду:
- за карткою "Галка" становитиме 6 гривень,
- оплата банківською картою або SMS-квиток – 8 гривень,
- готівкою – 10 гривень.
Приватні перевізники пропонують збільшити вартість проїзду із 6 до 8 гривень. Представників пільгових категорій перевозитимуть безкоштовно у комунальному транспорті та з 10:00 до 16:00 години – у приватному. Після 16:00 у приватних автобусах можна скористатися трьома пільговими місцями.
За словами Андрія Гіглюка, це питання пропонують винести на розгляд виконкому 8 липня, і уже 12 липня нові тарифи мають набути чинності.
Чому збільшують ціну на проїзд
Гіглюк зауважив, що серед основних причин здорожчання проїзду управлінець називає:
- витрати на паливно-мастильні матеріали,
- витрати на заміну коліс та технічне обслуговування.
Вартість цих матеріалів збільшилася на 15,2%, а то й 30%. Зокрема збільшилася і мінімальна заробітна плата. Ми маємо проблеми із водіями, а саме – їхню гостру нестачу, бо багато виїжджають за кордон через малу заробітну плату і важкі умови праці,
– пояснив він.