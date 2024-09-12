Побиття військового в Івано-Франківську: поліція вже затримала 3 чоловіків

В Івано-Франківську затримали трьох чоловіків, які напередодні побили військового. У результаті сутички також постраждав випадковий перехожий.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу. За побиття військового їм загрожує до 4 років в'язниці.

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Чоловіків, які побили військового, затримали

Конфлікт побачили випадкові свідки. Один з них і звернувся в поліцію. Правоохоронці негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого.

Внаслідок нападу постраждав 40-річний військовослужбовець, житель Івано-Франківська. Чоловіка виявили за місцем проживання.

Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла,

– розповіли в поліції.

Також правоохоронці з'ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий. Чоловік побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитися за нього.

Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні,

– додали в поліції.

Зазначили, що особи правопорушників оперативно встановили. Ними виявилися троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. До речі, 26-річний затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

Чоловіків, які побили військового, затримали / Фото поліції

Поліцейські вже опитали фігурантів. З'ясували, що в середмісті Івано-Франківська чоловіки відпочивали та вживали спиртні напої. Підійшов військовий і попросив кошти на власні потреби.

Однак на таке прохання чоловіки відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, що переріс у бійку.

Наразі вирішується питання про оголошення 3 фігурантам підозри за частиною 2 статті 296 "Хуліганство, вчинене групою осіб". Таке правопорушення карається терміном до 4 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали чоловіків, які побили військового: дивіться відео