В Івано-Франківську бабуся придбала онуку пончик із патроном всередині

У Івано-Франківську розслідують резонансну справу. Там учень молодших класів виявив патрон всередині булки, яку йому бабуся придбала в одному із супермаркетів міста.

Про інцидент 15 січня у дописі в Facebook повідомив мер міста Роман Марцінків, опісля за справу взялася поліція, передає 24 Канал.

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Пончик із небезпечною начинкою

Такий пончик з "сюрпризом" сьогодні придбали в одному з супермаркетів міста. Фото надіслали мені в приват. Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі. До слова. Виробник не місцевий,

– йдеться у повідомленні Марцінківа.

Булка із патроном всередині / Фото Facebook Марцінківа

У поліції розповіли попередні деталі розслідування події. Там заявили, що 15 січня до інспектора освітньої безпеки звернувся класний керівник молодшого класу одного із ліцеїв Івано-Франківська. Педагог повідомив, що його учень виявив набій у хлібобулочному виробі. Зі слів дитини його напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів обласного центру.

Патрон виявився навчальним. Розслідування триває.

До слова, поліція в Києві встановила ще чотирьох учасників скандального інциденту за участю неповнолітніх. Розпочато кримінальне провадження за наругу над державними символами.