В Івано-Франківську спрацювали сирени
25 лютого 2022 , 17:55Читать новость на русском
Джерело:GALKA.IF.UA
В Івано-Франківську близько 17:50 спрацювали сирени. Людей закликають терміново йти в укриття.
Ще вранці 25 лютого міський голова Руслан Марцінків звернувся до місцевих жителів. Він закликав їх залишатися вдома та бути максимально уважними.
Зауважте Росія вже не має оперативного резерву, – військовий експерт
Від початку доби 25 лютого тривожна сирена лунала у багатьох містах України.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!