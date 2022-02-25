В Івано-Франківську спрацювали сирени

В Івано-Франківську близько 17:50 спрацювали сирени. Людей закликають терміново йти в укриття.

Ще вранці 25 лютого міський голова Руслан Марцінків звернувся до місцевих жителів. Він закликав їх залишатися вдома та бути максимально уважними.

Зауважте Росія вже не має оперативного резерву, – військовий експерт

Від початку доби 25 лютого тривожна сирена лунала у багатьох містах України.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!