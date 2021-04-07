В Івано-Франківську сталась потрійна ДТП з патрульною автівкою

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Зранку 7 квітня у Івано-Франківську сталася ДТП на перехресті вулиці Юності – Тисменицька. Зіткнулись три автівки, серед них – машина патрульної поліції. Загиблих немає.

Джерело:

телеграм Frankivsk 112

Через аварію тимчасово перекрито рух тролейбусів за маршрутами №2 та №10. Загиблих під час ДТП немає.

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Що відомо про аварію

  • Перші фото з місця події у Франківську опублікували в телеграм каналі о 7:57 ранку.
  • На світлинах видно, що зітнулись три автівки: машина патрульної поліції та два легковика – Audi A6 та Skoda Rapid.


ДТП на перехресті Тисменицька – Юності в Івано-Франківську / Фото телеграм Frankivsk 112

  • Як повідомляє місцеве видання "Голос Інфо", водій одного авто не пропустив інший, коли переїжджав перехрестя. Крім того, він проігнорував службове авто, яке їхало з увімкненими маячками та спецсигналом.
  • Усі машини отримали механічні пошкодження.
  • Інспектори поліцейської автівки зазнали ушкоджень.
  • У патрульній поліції Івано-Франківська на наші дзвінки не відповідають.

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ДТП у Франківську за участі машини патрульної поліції / Фото телеграм Frankivsk 112