В Івано-Франківську суд дозволив чоловіку не служити в армії через релігійні переконання

На Івано-Франківщині суд дозволив замінити військову службу на альтернативну через релігійні переконання призовника. Чоловік є членом об'єднання Свідків Єгови.

Відповідне рішення ухвалив Івано-Франківський окружний адмінсуд. Позов надійшов від Василя Сорокатого.

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Служити в армії не дозволяли релігійні переконання

До цього департамент соцполітики Івано-Франківської ОДА відмовив Сорокатому у прийнятті відповідної заяви, причина – несвоєчасне подання.

У своєму позові чоловік пояснив, що служити війську не може – через особисті релігійні переконання. Він зазначив, що є членом об'єднання Свідків Єгови.

Керівний комітет організації "Релігійний Центр Свідків Єгови в Україні" призначив його на посаду священнослужителя - старійшиною (єпископом) збору,

– мовиться у матеріалах справи.

Таким чином, наголосив позивач він не може користуватись зброєю та виконувати військовий обов'язок.

Позивач міг подати заяву до департаменту соцполітики

Сорокатий міг уникнути судового розгляду. Для цього він мав подати заяву за 2 місяці до початку призову до департаменту соцполітики. Проте майбутній призовник зробив це на місяць пізніше, ніж треба.

У суді взяли до уваги, що Свідки Єгови дотримуються принципів пацифізму і членам спільноти не можна брати зброю до рук. Попри це вони погоджуються нести альтернативну службу.

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Коротко про осінній призов-2021: