В Івано-Франківську жінка вдарила чоловіка ножем, маленький син заявив у поліцію

В Івано-Франківську під час сімейного конфлікту жінка поранила чоловіка ножем у живіт. Все це відбувалося на очах в їхнього маленького сина.

Хлопчик зателефонував на спецлінію 102 та повідомив правоохоронцям про те, що сталося. Це врятувало його батькові життя.

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Подробиці про моторошний інцидент

Дитина не змогла назвати точної адреси, тому патрульним довелося докласти зусилля, аби з'ясувати, де саме проживають.

Коли правоохоронцям вдалося потрапити у кватиру, їх намагалися переконати, що повідомлення про поранення неправдиве.

Після детального огляду квартири, патрульні побачили закривавленого 41-річного чоловіка. Чоловіка госпіталізували.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин справи. Іншої інформації поліція наразі не повідомляла.

Жорстоке вбивство на Київщині

У травні 37-річна жінка під час сварки вдарила свого 46-річного співмешканця ножем у груди. Чоловіка шпиталізували, але врятувати його не вдалось.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Жінці загрожує від 7 до 8 років