В Івано-Франківську знову повітряна тривога, чути вибухи

13 березня 2022 , 06:47
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Джерело:

фейсбук Руслана Марцінківа

Вранці 13 березня, через кілька хвилин про скасування тривоги в Івано-Франківську знову сповістили про небезпеку. У місті чути вибухи.

Про повітряну тривогу в Івано-Франківську о 06:42 повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він закликав людей бути обережними.

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В Івано-Франківську – тривога

Перебувайте якнайдалі від вікон, старайтеся бути там, де їх немає. Увага: ще раз повітряна тривога,
– зазначив мер.

У місті чути вибухи. Марцінків також попросив місцевих жителів не публікувати відео та фото у випадку ударів чи артобстрілу. Це може допомогти ворогу. 

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