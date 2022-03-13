В Івано-Франківську знову повітряна тривога, чути вибухи

Вранці 13 березня, через кілька хвилин про скасування тривоги в Івано-Франківську знову сповістили про небезпеку. У місті чути вибухи.

Про повітряну тривогу в Івано-Франківську о 06:42 повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він закликав людей бути обережними.

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В Івано-Франківську – тривога

Перебувайте якнайдалі від вікон, старайтеся бути там, де їх немає. Увага: ще раз повітряна тривога,

– зазначив мер.

У місті чути вибухи. Марцінків також попросив місцевих жителів не публікувати відео та фото у випадку ударів чи артобстрілу. Це може допомогти ворогу.

Тривога по всій Україні: що відомо

У ніч на 13 березня, приблизно о 03:30 майже по всій території України завили сирени. Повітряна тривога тривала понад 3 години.

Вже після 06:30 про її скасування спершу сповістили у Києві, далі в Полтаві та Івано-Франківську, ще через декілька хвилин – у решті міст.

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