Мав одні з найпотужніших ракет: капітан запасу припустив, як знищили катер "Івановєц"
Чорноморський флот Росії продовжує рідшати, адже в ніч на 1 лютого ГУР вполювало ракетний катер "Івановєц". Українські морські дрони вкотре продемонстрували свою ефективність.
Капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт "Соната" Андрій Риженко розповів 24 Каналу, як українські розвідники змогли потопити російський катер.
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Як вдалося уразити "Івановєц"
Капітан 1 рангу запасу ВМС України розповів, що після виходу із зернової угоди в липні 2023 року росіяни демонстративно оголосили про заборону судноплавства через північно-західну частину Чорного моря.
За його словами, відтоді два такі катери постійно перебували у Донузлаві та були готові завдати ракетних ударів по суднах, які б мали намір зайти в порти нашого узбережжя, зокрема, до Одеси, Очакова й можливо, Миколаєва.
Він зауважив, що "Івановєц" був озброєний ракетами "Москіт". Вони є доволі потужними, незважаючи на те, що їм уже близько 40 років.
Але це була одна із, скажімо, найпотужніших протикорабельних ракет в історії світу, яка була створена,
– заявив Риженко.
На його думку, українські військові якимось чином підловили, коли цей катер укотре вийшов з озера Донузлав. Наші морські дрони потихеньку наблизилися до нього й фактично зненацька завдали по ньому ударів.
Чи міг вижити екіпаж катера
Риженко припускає, що екіпаж намагався якось оборонятися, тому що помітні сліди від куль. Водночас є така інформація, що на кораблі фактично не було тепловізорів, завдяки яким можна виявляти такі цілі, як надводні дрони. Єдиний, який був, лежав у сейфі командира катера.
За його словами, після удару першого дрона "Івановєц" втратив хід, а потім інший уже фактично зайшов усередину катера через пробоїну під контейнером-відсіком для ракет і там вибухнув.
Я так розумію, повністю був знищений корабель, і фактично миттєво потонув,
– сказав капітан 1 рангу запасу ВМС.
Він вважає, що, найімовірніше, весь екіпаж також загинув у той момент. Росія ж не поспішає визнавати свої втрати, і це стосується загалом усіх суден, які були нами знищені, починаючи з крейсера "Москва".
За його словами, росіяни зазвичай у таких випадках кажуть про незначну кількість втрат, але приватно сім'ям загиблих військовослужбовців щось розповідатимуть і компенсуватимуть. Зрештою ми дізнаємося про реальні цифри втрат і вони не надто відрізнятимуться від наших припущень.
Знищення "Івановца": головне
- У ніч проти 1 лютого завдяки українським розвідникам пішов на дно ворожий ракетоносій "Івановєц". Пошуково-рятувальна операція щодо членів екіпажу успіху не мала.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що втрата "Івановца" для росіян є дуже відчутною. Тому що тепер у противника залишилося лише 2 такі судна. А вартість цього катера становить близько 70 – 80 мільйонів доларів.
- Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зауважив, що "Івановєц" – це досить серйозна бойова одиниця, яка мала відповідне ракетне озброєння з радіусом дії до 130 кілометрів. Також він сказав, чи можуть окупанти відновити цей катер.