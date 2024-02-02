Мав одні з найпотужніших ракет: капітан запасу припустив, як знищили катер "Івановєц"

Чорноморський флот Росії продовжує рідшати, адже в ніч на 1 лютого ГУР вполювало ракетний катер "Івановєц". Українські морські дрони вкотре продемонстрували свою ефективність.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт "Соната" Андрій Риженко розповів 24 Каналу, як українські розвідники змогли потопити російський катер.

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Як вдалося уразити "Івановєц"

Капітан 1 рангу запасу ВМС України розповів, що після виходу із зернової угоди в липні 2023 року росіяни демонстративно оголосили про заборону судноплавства через північно-західну частину Чорного моря.

За його словами, відтоді два такі катери постійно перебували у Донузлаві та були готові завдати ракетних ударів по суднах, які б мали намір зайти в порти нашого узбережжя, зокрема, до Одеси, Очакова й можливо, Миколаєва.

Він зауважив, що "Івановєц" був озброєний ракетами "Москіт". Вони є доволі потужними, незважаючи на те, що їм уже близько 40 років.

Але це була одна із, скажімо, найпотужніших протикорабельних ракет в історії світу, яка була створена,

– заявив Риженко.

На його думку, українські військові якимось чином підловили, коли цей катер укотре вийшов з озера Донузлав. Наші морські дрони потихеньку наблизилися до нього й фактично зненацька завдали по ньому ударів.

Чи міг вижити екіпаж катера

Риженко припускає, що екіпаж намагався якось оборонятися, тому що помітні сліди від куль. Водночас є така інформація, що на кораблі фактично не було тепловізорів, завдяки яким можна виявляти такі цілі, як надводні дрони. Єдиний, який був, лежав у сейфі командира катера.

За його словами, після удару першого дрона "Івановєц" втратив хід, а потім інший уже фактично зайшов усередину катера через пробоїну під контейнером-відсіком для ракет і там вибухнув.

Я так розумію, повністю був знищений корабель, і фактично миттєво потонув,

– сказав капітан 1 рангу запасу ВМС.

Він вважає, що, найімовірніше, весь екіпаж також загинув у той момент. Росія ж не поспішає визнавати свої втрати, і це стосується загалом усіх суден, які були нами знищені, починаючи з крейсера "Москва".

За його словами, росіяни зазвичай у таких випадках кажуть про незначну кількість втрат, але приватно сім'ям загиблих військовослужбовців щось розповідатимуть і компенсуватимуть. Зрештою ми дізнаємося про реальні цифри втрат і вони не надто відрізнятимуться від наших припущень.

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