"Івановєц" потопили 6 дронів MAGURA: ці українські БпЛА важко побачити у відкритому морі
Джерело:CNN
У ніч на 1 лютого бійці спецпідрозділу ГУР знищили російський ракетний катер. Для атаки використали 10 дронів. Цікаво, що 6 БпЛА влучили в "Івановєц".
Підрозділу ГУР, що стоїть за атакою на "Івановєц", знадобилося лише 6 морських безпілотників, щоб уразити російський корабель з керованими ракетами.
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"Івановєц" уразили 6 українських дронів "MAGURA"
У розвідці повідомили, що ракетний катер "Івановєц" зазнав численних влучень у корпус, перш ніж був потоплений безпілотниками в бухті окупованого Криму.
Видання з посиланням на одного з операторів БпЛА, зазначило, що під час атаки використали 10 безпілотників "MAGURA", 6 з яких вразили та зрештою потопили військовий корабель.
Дрон "MAGURA" / Пітер Радден / CNN
За словами оператора дрона, ці БпЛА довжиною майже 6 метрів, рухаються на основі водного мотоцикла. Вони мають великий радіус дії – близько 800 кілометрів. Це дає підрозділу свободу для запуску. Вплив таких безпілотників вражає, однак, це делікатна робота.
Головне – відчути дрон. Якщо трохи перетиснути, то можна втратити контроль над дроном,
– сказав оператор.
Додав, що необхідно постійно стежити за рухом безпілотника, а остаточну атаку цілі часто контролюють вручну.
"Жоден військовий корабель не може бути таким маневровим, як ці безпілотники"
Корисне навантаження дрона можна збільшити з 250 до 300. Втім, у цьому немає потреби, зазначив оператор. Цікаво, що навіть проти деяких з найсильніших кораблів Чорноморського флоту Москви безпілотники довели свою ефективність.
Їх досить важко побачити, особливо у відкритому морі. Такий розмір ускладнює його контроль через хвилі, але це також ускладнює завдання ворогу вразити нас,
– наголосив оператор.
Також розповів, що озброєння на борту російських військових кораблів не розраховувалося на безпілотники, тому такі цілі, як "Івановєц", змушені використовувати гармати, що краще підходять для поєдинків з іншими кораблями.
Під час демонстрації безпілотників на Чорному морі журналісти побачили, як один безпілотник – ідентичний тим, які використовували проти "Івановця", здійснював круті повороти на швидкості. Він маневровий за своєю конструкцією.
Жоден військовий корабель не може бути таким маневровим, як ці безпілотники,
— підкреслив оператор дрона.
"Івановєц" уразили 6 дронів "MAGURA" / Пітер Радден / CNN
Деталі від Кирила Буданова
- Напередодні начальник ГУР розповів, що затопити ворожий катер вдалося за допомогою дронів українського виробництва.
- Було 6 влучань у корпус катера "Івановєц". Його атакували бійці спецпідрозділу ГУР МО Group 13 дронами "MAGURA V5".
- Буданов зазначив, що під час спеціальних заходів у період від 31 січня до 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення "Івановця" на рейді до озера Донузлав.
- "Під час знищення судна було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в його корпус. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не мала успіху", – заявив очільник ГУР.
- Кирило Буданов наголосив, що це не остання подібна атака на російський флот.