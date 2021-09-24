Івасюка повісили вже мертвим, – прокурор нагадав про фальсифікації у справі 40-річної давності

Геніального українського композитора та поета Володимира Івасюка знайшли повішеним у 1979 році біля Львова. Утім, щодо версії про самогубство, яку приписали справі радянські слідчі, завжди були сумніви.

Через багато років після події в незалежній вже Україні правоохоронці вирішили розпочати повторне розслідування обставин загибелі автора "Червоної рути". І його висновки виявилися протилежні радянським.

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Івасюк не міг скоїти самогубство

Загадкові обставини смерті відомого українського композитора Володимира Івасюка (автора "Червоної рути", "Водограю", "Я піду в далекі гори" та ще доброї сотні чудових пісень) вже понад 40 років не вдається цілком висвітлити.

18 травня 1979 року його знайшли повішеним у лісі біля Львова.

У композитора було понівечене обличчя, поламані пальці, відірвані ґудзики на куртці.

А проте радянське слідство одразу постановило, що Івасюк "повісився через психічні розлади".

Такі висновки викликали сумнів і тоді, викликають і зараз. Розслідування обставин смерті композитора поновили, і ось що з'ясували: Володимир Івасюк не був самогубцею.

Про це заявив 23 вересня у телеефірі Микола Голомша, який працював першим заступником генерального прокурора у 2014 році. За його словами, у цій давній справі виявили чимало підтасовок.

Навіть фальсифікація доказів лікування (Івасюка у психіатричній клініці – 24 канал) була досить похабною. Симптоматика була одна, ліки ж інші,

– розповів прокурор.

І наголосив, що повторне слідство встановило справжні обставини смерті композитора: "Його повісили мертвим".

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