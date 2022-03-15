Із Маріуполя вже виїхали 2 тисячі легкових машин

15 березня 2022 , 14:28
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Джерело:

фейсбук Маріупольської міської ради

З тимчасово окупованого Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автомобілів. Ще стільки ж стоять на виїзді із міста.

У Маріупольській міській раді розповіли про ситуацію з евакуацією місцевого населення у безпечні місця станом на 15 березня, 14:00.

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Автор: Наталія Пристанська