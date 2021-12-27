Із прикрашених автівок у Харкові створили різдвяного янгола: казкові фото

27 грудня 2021 , 12:06
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Джерело:

"Суспільне"

Приблизно 150 прикрашених автомобілів створили фігуру різдвяного янгола на стадіоні "Металіст" у Харкові. Довжина святкового перфоменсу сягнула понад 100 метрів.

Подія відбулась напередодні, 26 грудня. За словами організаторів, особливої підготовки до дійства та його реклами майже не було.

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Люди хотіли повторити "диво"

"Минулого року ми встановили рекорд України, створивши ялинку з 1065 автівок. У 2021 році не збиралися такого робити, бо наш рекорд не побили. Однак останніми днями дуже багато людей писали: "Хочемо ялинку! Хочемо щось зробити! Зберімося!", – розповіла організаторка дійства Ольга Букіна.


Люди знову зібрались, щоб створити новорічну фігуру / Фото Ольги Букіної

Чому янгол

Як зазначила Букіна, лише за 2 дні до події ухвалили остаточне рішення зібратись і створити новорічну фігуру. Оскільки рекорд з торішньою досі не побили, то вирішили зробити щось нове – різдвяного янгола. 

Для побудови фігури попередньо розробили схему, як правильно розташувати машини. Підготовку водії розпочали з 16:00, а закінчили о 21:20.


Водії Харкова створили різдвяного янгола / Фото Ольги Букіної

Святкові приготування

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Автор: Олена Данилів