Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту "Антонова"

Супутники Maxar Technologies знову пролетіли над Україною – вперше за останні кілька тижнів.

На нових супутникових знімках показали розбитий міст в Ірпені та угруповання бронетехніки в аеропорту "Антонов".

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Нагадаємо, біля Ірпеня внаслідок обстрілів та авіаударів були великі руйнування житлового сектору та пошкоджено інфраструктуру. Росіяни повністю знищили міст.

Крім того, окупанти захопили аеродром "Антонов" у Гостомелі. Орки знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія".



Розбитий міст / Фото Maxar



Нові супутникові знімки / Фото Maxar



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