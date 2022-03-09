Із супутників показали розбитий міст в Ірпені й російську техніку в аеропорту "Антонова"
9 березня 2022 , 01:57Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Супутники Maxar Technologies знову пролетіли над Україною – вперше за останні кілька тижнів.
На нових супутникових знімках показали розбитий міст в Ірпені та угруповання бронетехніки в аеропорту "Антонов".
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Нагадаємо, біля Ірпеня внаслідок обстрілів та авіаударів були великі руйнування житлового сектору та пошкоджено інфраструктуру. Росіяни повністю знищили міст.
Крім того, окупанти захопили аеродром "Антонов" у Гостомелі. Орки знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія".
Розбитий міст / Фото Maxar
Нові супутникові знімки / Фото Maxar
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