Із Запоріжжя у Маріуполь виїхала гуманітарна допомога та автобуси для евакуації

Колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації жителів Маріуполя вже вирушила із Запоріжжя. Її супроводжують представники Червоного Хреста та православної церкви.

Про це у мережі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Інформацію він оприлюднив о 14:20.

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Із Запоріжжя до Маріуполя виїхав гумвантаж

Колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації жителів Маріуполя вирушила із Запоріжжя,

– повідомив Старух.

Він уточнив, що колону супроводжують представники Червоного Хреста, а також Української православної церкви.

Ситуація в Маріуполі: основне

Олексій Резніков розповів, що на 16-й день спротиву російській навалі, ситуація у Маріуполі продовжує ускладнюватися. Ворог тримає місто у заручниках та влаштував там геноцид.

Україна намагається забезпечити проведення "зелених коридорів" у Маріуполі. Однак це складно, адже росіяни обстрілюють навіть їх.

Крім того, на тимчасово зайнятих територіях півдня України ворог намагається розгорнути поліцейську інфраструктуру.

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