Із Запоріжжя виїхав 21 автобус для евакуації мешканців Маріуполя

Українська влада не полишає спроб організовано евакуювати людей із Маріуполя. Так, зранку 21 березня із Запоріжжя відправилася чергова колона автобусів.

Як повідомляють у Запорізькій ОВА, до Маріуполя вирушив 21 автобус. Їхня основна мета – вивезти місцевих з-під обстрілів окупантів.

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З Маріуполя можна виїжджати на автобусах і автомобілях

20 березня запрацювали гуманітарні коридори на Донеччині. Тож містяни мали можливість вибратися з Маріуполя або на приватному транспорті, або на організованих автобусах.

Із Запоріжжя до Маріуполя відправили 21 автобус для евакуації:

Так, за останню добу місто вдалося покинути 3 985 людям. Сьогодні планують відправити в напрямку Маріуполя ще 50 автобусів. Тож маємо надію, що вдасться евакуювати ще більше людей.

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