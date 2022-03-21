Із Запоріжжя виїхав 21 автобус для евакуації мешканців Маріуполя
Джерело:телеграм-канал Запорізької ОВА
Українська влада не полишає спроб організовано евакуювати людей із Маріуполя. Так, зранку 21 березня із Запоріжжя відправилася чергова колона автобусів.
Як повідомляють у Запорізькій ОВА, до Маріуполя вирушив 21 автобус. Їхня основна мета – вивезти місцевих з-під обстрілів окупантів.
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З Маріуполя можна виїжджати на автобусах і автомобілях
20 березня запрацювали гуманітарні коридори на Донеччині. Тож містяни мали можливість вибратися з Маріуполя або на приватному транспорті, або на організованих автобусах.
Із Запоріжжя до Маріуполя відправили 21 автобус для евакуації:
Так, за останню добу місто вдалося покинути 3 985 людям. Сьогодні планують відправити в напрямку Маріуполя ще 50 автобусів. Тож маємо надію, що вдасться евакуювати ще більше людей.
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