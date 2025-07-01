Супутник зафіксував руйнування після удару по російському заводу "Купол", де збирають "Шахеди"

Безпілотники СБУ атакували електромеханічний завод "Купол" в російському Іжевську 1 липня. Наслідки обстрілу зафіксував супутник Planet Labs.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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Атака на російський "Купол"

Дрони СБУ завдали ударів по ворожому заводу "Купол" в Іжевську, що виготовляє ЗРК "Тор" і "Оса", а також безпілотники для армії Росії. Проєкт "Схеми" отримав доступ до супутникових знімків 2 липня від естонського видання Delfi.

Частина даху однієї з будівель військового заводу повністю зруйнована / Фото "Схеми"

Порівняння знімків підприємства до та після атаки: дивіться відео "Схеми"

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження заводу, підкресливши, що Служба безпеки України, разом з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по іжевському заводу в рамках зниження спроможностей протиповітряної оборони противника.

Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу,

– написали в Генштабі.

Відомо, що підприємство виробляє "Шахеди" та інші ударні безпілотники, зокрема, "Гарпія-A-1". "Купол" виконує замовлення Міністерства оборони Росії та випускає й зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2Е" та мішенно-тренувальні комплекси "Саман-М"» й "Ад'ютант".