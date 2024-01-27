На Одещині п’яний водій збив 9-річну дівчинку, вона померла у лікарні: яка доля його спіткала
Джерело:ГУ НП в Одеській області
Дитина опинилася під колесами автівки у центрі Ізмаїла. Лікарі ушпиталили дівчинку та намагалися її врятувати. На жаль, вона померла за кілька днів.
Трагічна історія про загибель дівчинки в Ізмаїлі внаслідок ДТП отримала своє продовження у 2024 році. Сама смертельна аварія сталася 30 жовтня торік.
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Що загрожує чоловікові
Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини 27 січня повідомив, що правоохоронці затримали цього водія та помістили під варту. Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми. Також чоловіка можуть позбавити прав на 5 – 10 років.
Після проведення низки експертиз та зібрання доказів слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули водієві обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду,
– заявив начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко
У поліції закликали водіїв у жодному разі не сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння.
Що цьому передувало
У центрі Ізмаїла автівка Daewoo наїхала на 9-річну дівчинку у той момент, коли вона переходила дорогу. Лікарі надали їй першу медичну допомогу. Після цього постраждалу школярку ушпиталили у важкому стані.
Як повідомлялося раніше, в Ізмаїлі люди збирали гроші на лікування цієї дитини. Її навіть хотіли перевезти до лікарні в Одесу. Однак її мама зупинила збір, бо дівчинка впала у кому. Згодом жінка повідомила, що її донька, на жаль, померла.
Схожі випадки в Україні
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