На Одещині п’яний водій збив 9-річну дівчинку, вона померла у лікарні: яка доля його спіткала

Дитина опинилася під колесами автівки у центрі Ізмаїла. Лікарі ушпиталили дівчинку та намагалися її врятувати. На жаль, вона померла за кілька днів.

Трагічна історія про загибель дівчинки в Ізмаїлі внаслідок ДТП отримала своє продовження у 2024 році. Сама смертельна аварія сталася 30 жовтня торік.

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Що загрожує чоловікові

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини 27 січня повідомив, що правоохоронці затримали цього водія та помістили під варту. Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми. Також чоловіка можуть позбавити прав на 5 – 10 років.

Після проведення низки експертиз та зібрання доказів слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули водієві обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду,

– заявив начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко

У поліції закликали водіїв у жодному разі не сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Що цьому передувало

У центрі Ізмаїла автівка Daewoo наїхала на 9-річну дівчинку у той момент, коли вона переходила дорогу. Лікарі надали їй першу медичну допомогу. Після цього постраждалу школярку ушпиталили у важкому стані.

Як повідомлялося раніше, в Ізмаїлі люди збирали гроші на лікування цієї дитини. Її навіть хотіли перевезти до лікарні в Одесу. Однак її мама зупинила збір, бо дівчинка впала у кому. Згодом жінка повідомила, що її донька, на жаль, померла.

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