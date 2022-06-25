Ізоляція Литвою Калінінграда – фактично оголошення війни, – Лукашенко на зустрічі з Путіним

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко продовжує танцювати під дудку Путіна. Одна з особливостей цього танцю – маразматичні заяви.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін зустрілися у Гродно. Диктатори вирішили обговорити своє "непросте життя" та поскаржитися на політику адекватних людей.

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Скарги Лукашенка на позицію сусідів

У звичному для себе стилі самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирішив ледь не поплакати на плечі свого російського колеги. Як з'ясувалося, сліз у нього накопичилося немало.

Спочатку Лукашенко почав скаржитися на Польщу та Литву. Мовляв, вони ведуть політику на конфронтацію. Він не забув нагадати, що й Росії "дістається від них".

Також він якимось дивом побачив в Україні якихось "найманців" з Польщі. На його думку, вони стоять ззаду і когось підштовхують у спину. В деталі він чомусь вдаватися не захотів.

Не оминула його жаліслива сповідь й заборони транзиту підсанкційних товарів через Литву.

Ізоляція Литвою Калінінграда – фактично оголошення війни,

– бовкнув Лукашенко.

Також він додав, що Мінськ має бути готовим захищатися від Бреста до Владивостока навіть при потребі застосувати серйозну зброю. Від чого він збирається захищатися та яка це така "серйозна зброя", Лукашенко знову не пояснив.

Зустріч Лукашенка та Путіна вчергове яскраво показала, що диктатори мають дуже серйозні ментальні проблеми, а зв'язок з реальністю для них вже давно забутий.

Війна Росії з Україною: останні новини

Від "елітної" Кантемирівської дивізії російських окупантів скоро не буде й залишків. У неї вже майже не залишилося техніки, а особовий склад шалено деморалізований.

В тимчасово окупованому Мелітополі кадирівці влаштували перестрілку з росіянами. З'ясування стосунків між підрозділами окупантів із застосуванням зброї вже стало звичним явищем.

Росіяни знову взялися лякати світ своїми "Сарматами". Вони божаться, що зброя вже проходить другий етап випробувань, ракети вже на серійному виробництві, і балістичні комплекси стануть на озброєння російської армії.

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