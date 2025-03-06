США вважають "нежиттєздатною стратегією" продовження ізоляції Росії, – Келлог

Сполучені Штати вважають, що ізоляцію Росії після початку повномасштабної війни проти України, продовжувати не варто. Це нібито є нежиттєздатною стратегією у досягненні миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова спецпредставника Дональда Трампа по Україні та Росії Кіта Келлога під час доповіді щодо шляхів завершення війни в Україні на дискусії Ради з міжнародних відносин.

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Чому Келлог вважає, що не варто продовжувати ізоляцію Росії

Кіт Келлог заявив, що продовження ізоляції та відсутність взаємодії з росіянами в міру продовження війни в Україні нібито більше не є життєздатною чи стійкою стратегією миру.

Це точно не є відповідальним підходом з дипломатичного погляду для Сполучених Штатів,

– заявив спецпредставник США з питань України та Росії.

Водночас Келлог каже, що США зараз "активно" тиснуть на Росію та Україну, щоб "посадити" сторони за стіл переговорів. А це означає метод батога і пряника щодо обох сторін.

До слова, Кіт Келлог заявив, що США відновлять військову допомогу Україні, якщо наша країна "братиме участь в дипломатичній активності" щодо миру. Водночас він зазначив, що тиск, який зараз здійснює Америка покликаний для того, щоб як російська, так і українська сторона погодилися сісти за стіл перемовин.