Повної ізоляції не буде: перелік країн, які попри все триматимуться за стосунки з Росією
Владімір Путін заявив, що Росія відкрита для "конструктивного партнерства" з усіма країнами та не збирається ні від кого ізолюватися. Та в міжнародній політиці є поняття "взаємні вигоди".
Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, країна-агресорка, на жаль, ще може бути вигідна деяким країнам. Російський диктатор також зазначив, що Росія буцімто не має "упереджених і, тим більше, ворожих намірів до будь-кого".
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"Росія – це велика ресурсна база. І, так, продовжують торгувати з Індією, Китаєм, з країнами африканського континенту. Іран туди ж. Є ще така "вісь зла", яка все-таки підживлює Росію", – наголосив політтехнолог.
Брехня Путіна
Тизенгаузен зауважив, що російський диктатор вміє брехати як ніхто інший, зокрема, і собі.
Достатньо підняти записи, коли він каже, що "йому не потрібна Україна"… коли він каже в ранніх своїх інтерв'ю, що "Крим – питання вже вирішене, однак, Росії Крим не треба"… загалом він бреше постійно,
– наголосив він.
Політтехнолог зазначив, що брехня Путіна залежить від ситуації, в якій він перебуває. Мовляв, у поганій ситуації більше бреше, а якщо ситуація краща – менше.
"Путін, який своєю доктриною російської міжнародної політики вийшов і говорить, що в них "політика миролюбна, взаємовигідна". Загалом, намагається трохи скрасити свій образ кривавого маніяка. Для кого?" – сказав Тизенгаузен.
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Користь для "партнерів Росії"
Він відзначив, що Європа все розуміє. Окрім того, розуміють все й "торгові партнери" російського президента.
"Вони просто радіють, що нині він в такій перебуває ситуації, якій не позаздриш, що дешевше може продавати товари. Тому їх всі ці заяви про "миролюбну політику" – я б їх взагалі не розглядав", – підсумував політтехнолог.
Останні заяви російського диктатора
- Владімір Путін знову відзначився своїми безглуздими заявами. Цього разу на церемонії вручення вірчих грамот.
- Президент країни-агресорки звинуватив США в початку війни Росії проти України. Він зауважив, що нині відносини країни-агресорки та Сполучених Штатів переживають глибоку кризу.
- Бункерний дід заявив, що у світі непроста ситуація і "накопичилося багато суперечностей", але Росія там ні до чого. Мовляв, вона готова до "конструктивного партнерства з усіма, без винятку, країнами".
- Також диктатор сподівається, що "партнери дотримуватимуться у відносинах з ними принципів рівноправності та взаємного врахування інтересів".