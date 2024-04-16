Ізраїль вже вирішив, як відповість на атаку Ірану, – ЗМІ

Після масованої іранської атаки Ізраїль 16 квітня зібрав військовий кабінет. Ця зустріч була присвячена тому, яка може бути відповідь Ірану на його зухвалі обстріли.

Журналісти The Times of Israel наголосили, що зрештою ізраїльська сторона визначилася, чим відповість на масовану атаку іранської сторони. Однак деталей щодо цих дій військові-ізраїльтяни не розголошували.

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Ізраїль вирішив, як відповість Ірану на атаку

Журналісти наголосили, що військовий кабінет в Ізраїлі збирався у скороченому складі. На ньому обговорили відповідь на іранську ракетну атаку і запуск безпілотників.

Один зі співрозмовників видання наголосив, що Ізраїль розглядає стратегію тримати Іран в напрузі, відкладаючи можливу відповідь на атаку.

Нехай вони хвилюються,

– сказало джерело.

Співрозмовник наголосив, що відповідь на іранську атаку потенційно може прийти як зсередини Ірану, так і ззовні. В ізраїльському уряді переважає позиція, що країна повинна дати рішучу відповідь на цей безпрецедентний акт агресії. Повідомлення різних ЗМІ вказують на те, що Ізраїль дійсно розробив план дій у відповідь на напад Ірану.

Кореспондент Гілі Коен з телеканалу "Кан-11" послався на неназване джерело в Єрусалимі, яке підтвердило це рішення, хоча ніякої додаткової інформації не було надано.

Водночас журналісти The Jerusalem Post зауважили, що час відповіді Ізраїлю на атаку ще визначають. Крім того, підсумкове рішення ізраїльського уряду може ще змінитися.

У виданні також підкреслили, що, судячи з усього, керівництво Ізраїлю рішуче налаштоване на завдання удару у відповідь, проте "все вказує на те, що Єрусалим, як і раніше, прагне пом'якшити атаку, щоб уникнути переростання конфлікту в регіональну війну".

При цьому, зазначають журналісти, атака найближчими днями не є неминучою і може бути відкладена.

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