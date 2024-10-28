Ізраїль атакував ядерний полігон Ірану: супутникові фото

Ізраїль здійснив авіаудар по будівлі, яка, за даними дослідників, колись була частиною ядерної програми Ірану. На супутникових знімках видно пошкодження.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на Девіда Олбрайта, колишнього військового інспектора ООН та керівника дослідницької групи Інституту науки та міжнародної безпеки.

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Ізраїль атакує ядерні об’єкти Ірану

В суботу Ізраїль завдав удару по військовому комплексу Парчін поблизу Тегерана.

Американський експерт Девід Олбрайт повідомив, що за супутниковими знімками видно, як авіаудар завдав шкоди будівлі під назвою Талеган 2.

Ця будівля використовувалася для тестувань у рамках "Проєкту Амад" – іранської програми розробки ядерної зброї. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії та розвідки США, її закрили ще у 2003 році.

Олбрайт припустив, що Іран міг вивезти важливі матеріали до атаки, однак вказав, що навіть без обладнання ця споруда могла б мати потенційну цінність для майбутніх ядерних розробок.

На супутникових знімках, наданих після атаки, видно пошкодження об'єктів на території комплексу, зокрема у правому нижньому кутку та центральній нижній стороні зображення.

Наслідки атаки Ізраїлю по комплексу Парчін / Фото AP

Нагадаємо, Ізраїль уночі 26 жовтня завдав ударів по військових об'єктах Ірану. Цілями ізраїльської атаки стали військові об'єкти, а також системи ППО: як зенітно-ракетні батареї, так і інші системи озброєння.