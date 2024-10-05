Ізраїль не хоче ескалації з Росією: що означає удар по авіабазі в Сирії

Ізраїль здійснив удар поблизу російської авіабази, яка розташована у Сирії. Відомо, що Іран зберігав там свою зброю. Є припущення, що такі дії Ізраїлю можуть спровокувати конфлікт з Росією.

Військовий аналітик Давид Шарп розповів 24 Каналу, що Ізраїль офіційно не взяв на себе відповідальність за удар по Сирії. Іран намагається убезпечити свою зброю, використовуючи Росію як прикриття.

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Нікому не вигідне нове протистояння

Давид Шарп наголосив, що в Ірані розуміють, що Ізраїлю не потрібна ескалація з Росією. Проте Ізраїль не може дозволити, аби певні види озброєння потрапили до його ворогів.

Якщо потрібно, заради безпеки ізраїльтян, там підуть на все, але важливо розуміти, що російські військові не є ціллю,

– сказав він.

Ймовірно, Росії також невигідно вступати у конфлікт з Ізраїлем, адже Кремлю достатньо і своїх проблем.

Зв'язки Ірану та Росії

Військовий аналітик з Ізраїлю зауважив, що співпраця між Іраном та Росією стає міцнішою. Це непокоїть керівництво України, адже росіяни атакують там мирних громадян.

Виникає дилема – Іран хоче отримувати вигоду від співпраці з Росією, але розуміє, що певні види озброєння можуть знадобитись йому для протистояння з Ізраїлем. Росія зараз у такому ж становищі.

Однак їхня співпраця триває і досі. Це небезпечно для всіх (зокрема України та Ізраїлю – 24 Канал),

– наголосив Давид Шарп.

Він додав, що також дуже важливою є реакція Заходу та Сполучених Штатів Америки на зв'язки між Іраном та Росією. Необхідні дієві санкції, які впливали б на військово-технічну співпрацю, щоб зменшувати прибутки обох сторін.

Важливо! У CNN пишуть, що Ізраїль не дав жодних гарантій адміністрації Джо Байдена, що не завдаватиме ударів по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на ракетну атаку, яку той здійснив 1 жовтня. Президент США також порадив Ізраїлю уникати ударів по нафтових об'єктах Ірану, щоб запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході.