Ізраїль атакував Сектор Гази у відповідь на обстріл з Лівану: ціль – об'єкти, де виробляли зброю
Джерело:Армія оборони Ізраїлю
Вночі 7 квітня військові Ізраїлю атакували Сектор Гази у відповідь на обстріл із Лівану. Головними цілями були об'єкти, де виготовляють зброю.
У ЦАХАЛі – Армії оборони Ізраїлю розповіли, що вночі стався обстріл їхніх сил, тож військові відповіли вогнем.
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Ізраїль атакував Сектор Гази
Внаслідок обстрілу терористів військовослужбовець ЦАХАЛу отримав першу допомогу в польових умовах і був доставлений до лікарні, повідомляє його родина,
– зазначили в ізраїльській Армії.
Також військові розповіли, що завдали удару по двох терористичних тунелях і стількох же заводах з виробництва зброї, що належать терористичній організації ХАМАС на півдні Лівану.
Ізраїль атакував Сектор Гази: дивіться відео
Також у кількох ізраїльських містах пролунали сирени. Розпочав роботу "Залізний купол". Відповідні відео поширювалися у мережі. Тим часом військове крило ХАМАС заявило, що їхня ППО працює по ізраїльській авіації в Секторі Гази.
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"Залізний купол" почав збивати палестинські ракети над Ізраілем. Також повідомляли, що "Хезболла" оголосила стан бойової готовності на базах на півдні Лівану. З Сектора Гази було зафіксовано кілька пусків.
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Удари Ізраїлю – відповідь на ракетний обстріл
Представники Єгипту повідомили лідерам ХАМАС, що ізраїльські удари – відповідь на ракетний обстріл міст. Про це пише військовий аналітик, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.
Ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія "Хезболла", визнана терористичною організацією, відреагувала на ситуацію: "Сіоністське утворення перебуває в ілюзії, що порушення недоторканності мечеті Аль-Акса та пригнічення палестинського народу можуть залишитися без відповіді".
Палестинці атакували ізраїльтян у відповідь, однак, "Залізний купол" захищає країну. Окрім того, Ігаль Левін зазначив, що представники уряду Єгипту намагаються додзвонитися до представників Ізраїлю та ХАМАСу з метою прохання припинити бойові дії у Секторі Гази.
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Що цьому передувало
- 6 квітня Ліван випустив по північних прикордонних районах Ізраїлю 34 ракети. Більшість з них збив "Залізний купол", – 25.
- Щонайменше п'ять ракет впали на територію Ізраїлю, а місце ще падіння чотирьох – невідоме.
- Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що за ракетним обстрілом з Лівану стоїть угруповання ХАМАС, яке базується в Секторі Гази.
- В МЗС Ізраїлю також поклали відповідальність за ракетний удар на ХАМАС.
- За інформацією медиків, внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.
- Прем'єр Нетаньягу скликав кабінет безпеки.