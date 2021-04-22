Ізраїль завдав ударів по цілях у Сирії у відповідь на ракетний напад, – ЗМІ

На півдні Ізраїлю впала ракета, запущена із території Сирії. Вона приземлилася поблизу місця, де розташований ядерний реактор. Збройні сили країни здійснили атаку у відповідь.

Інцидент трапився в ніч проти 22 квітня. Про це повідомили на сторінці Армії оборони Ізраїлю у твітері.

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Що заявили ізраїльські військові

Ракета випущена з території Сирії, впала у пустелі Негев в Ізраїлі. Сирени спрацювали у селі Абу-Кринат, що на відстані кількох кілометрів від Дімони.

Саме у цьому місті працює розташований ядерний дослідницький центр Ізраїлю. У відповідь Армії оборони Ізраїлю атакувала ракетну установку та системи ППО у Сирії.

Вважається, що реактор у Дімоні є центральним елементом неоголошеної програми створення ядерної зброї. Ізраїль не підтверджує й не заперечує наявність ядерного арсеналу.

Ізраїльська армія заявила, що розгорнула систему протиракетної оборони, але не змогла підтвердити, чи перехопила ракету. Водночас повідомлень про пошкодження не було.

Що ще відомо

Спочатку ізраїльські військові описали цю зброю як ракету класу "земля-повітря". Зазвичай її використовують для протиповітряної оборони від бойових літаків або інших ракет.

Це могло б означати, що сирійська ракета була націлена на ізраїльські військові літаки, але промахнулася і полетіла за помилковим маршрутом.

Проте Дімона розташована приблизно у 300 кілометрах на південь від Дамаска, що є великою дальністю для помилково запущеної ракети класу "земля-повітря".

Де в Ізраїлі розташоване місто Дімона: дивіться на карті

Напередодні Іран, війська якого розташовані у Сирії, звинуватив Ізраїль у причетності до атак на його ядерні об'єкти, зокрема – у Натанзі, й пригрозив помстою.

Що кажуть у Сирії

Сирійське державне інформагентство SANA заявило, що 4 солдати отримали поранення у результаті ізраїльського удару поблизу Дамаска.

Там запевнили, що протиповітряна оборона перехопила "більшу частину ворожих ракет". Інших подробиць у SANA не оприлюднювали.