Розбомбили склади Асада зі зброєю: чому ізраїльські війська увійшли на територію Сирії

Ізраїльська армія завдавала удару по складах із боєприпасами та зброєю у Сирії. Раніше там повідомляли, що побоюються, аби озброєння не потрапило до рук "Хезболли".

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що до влади у Сирії прийшли вороги "Хезболли". У цієї організації, ймовірно, уже не буде можливостей перебувати на території країни та отримувати там якусь зброю.

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Давид Шарп підкреслив, що, попри повалення режиму Асада у Сирії, Ізраїль має й інші турботи. Мовиться про те, що там залишилось багато зброї, яка може опинитись у небезпечних руках.

Переможці сирійської громадянської війни не є друзями Ізраїля. Багато з них члени ворожих до ізраїльтян організацій. Через це є чимало потенційних загроз, тому бажано, щоб далекобійні ракети, хімічна зброя та системи ППО "вийшли з ігри",

– сказав військовий оглядач.

За його словами, ізраїльські сили взяли під контроль, неподалік власної території, найбільшу вершину, де є прохід із Сирії до Лівану.

Ймовірно, це тимчасові заходи безпеки, щоб уникнути загроз, які можуть спричинити ісламісти поблизу кордону з Ізраїлем.

Саме тому посилюються заходи безпеки, зокрема знищення складів зброї режиму Асада та захоплення певних точок, які тактично допомагають розв'язувати проблеми,

– зауважив Давид Шарп.

Варто зазначити, що ізраїльські війська вперше з 1973 року відкрито перейшли демілітаризовану зону на ізраїльсько-сирійському кордоні через посилення напруги в регіоні після падіння режиму Башара Асада. Вони зайняли стратегічні позиції, зокрема вершину гори Хермон, щоб запобігти потенційним загрозам з боку повстанців і угруповань, пов'язаних із "Хезболлою".