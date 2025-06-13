Для України є позитив, – Мусієнко пояснив, як на нас вплине операція Ізраїлю проти Ірану

Ізраїль 13 червня атакував Іран, завдавши удари по ядерних об'єктах та військовій інфраструктурі. На тлі цього для України видніються як плюси, так і мінуси. Позитивних аспектів більше.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що ситуація нині динамічна, вона може перерости в потужнішу війну та обмін ударами між країнами.

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Іран зосередиться на собі, а не на допомозі Росії

Ізраїль, зі слів Мусієнка, вивчив український досвід (спецоперацію "Павутина"). Те, що демонструється в публічному просторі, показує, що частина безпілотників, які застосовувалися, були використані агентами Моссаду з території Ірану.

Серед ймовірно ліквідованих (інформація розходиться, є дані, що він нібито перебуває в лікарні) – Алі Шахмані, колишній очільник нацбезпеки Ірану.

Це для України позитивна новина, тому що він – найвища посадова особа в Ірані, яка відповідала за військово-технічне співробітництво з Росією,

– озвучив військовий експерт.

Саме він зустрічався у свій час з Шойгу, Патрушевим, іншими російськими посадовцями, які приїздили до Ірану, аби обговорити постачання ракет і безпілотників до Росії. На Шахмані, як підкреслив військовий експерт, було зав'язано дуже багато процесів.

Відновити швидко контакти, знайти комунікаційні канали й довірену особу (а він вибудовував співпрацю роками, йому довіряли російські спецслужби), яка замінила б його – буде важко,

– впевнений Мусієнко.

Загострення ситуації, яка загалом виникає, природно вимагатиме від Ірану більшої концентрації на власних зовнішніх викликах і менше думати про Росію щодо постачання їй зброї. Ірану потрібен внутрішній ресурс, який він тепер буде берегти для себе, менше опікуватися порятунком становища Росії та Путіна.

"Тому для України є позитив. Сприятливим для України є й те, що були атаковані не тільки об'єкти, які стосуються ядерної енергетики, а й НПЗ і база в Тебризі, яка відповідає за продаж нафти до Китаю й отримання коштів за це Іраном. Відповідно перед Іраном постають економічні виклики", – зазначив Мусієнко.

До мінусів, зі слів військового експерта, можна віднести те, що інформаційний фокус уваги буде зараз сконцентрований на проблематиці ірано-ізраїльської війни. Це відвертає увагу від України.

Ба більше, як звернув увагу Мусієнко, коли медіа повідомляють, що на Ізраїль з боку Ірану летить сто "Шахедів", то всі стежать за цим. Однак для України це вже стало трагічною буденністю. Наслідком цього, як підсумував військовий експерт, може бути передача певних видів озброєння (систем ППО, антидронового захисту) в більшій кількості до Ізраїлю, ніж до України.