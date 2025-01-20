Вже є розкол: аналітик з Ізраїлю пояснив, чому повного припинення вогню в Газі може не бути

На Близькому Сході 19 січня почав діяти режим припинення вогню. Це сталося після того, як ХАМАС передав Ізраїлю списки із заручниками, що означає початок першого етапу перемир’я.

Варто розуміти, що цей етап визначений як тимчасовий. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий аналітик Давид Гендельман, пояснивши, що він триватиме 42 дні.

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Чому не остаточний мир

Через 16 днів після припинення вогню мають початися переговори про подальші етапи. Саме вони можуть призвести до справжнього миру. Тому поки головне питання полягає в тому, чи вдасться завдяки переговорам досягти постійного перемир'я, чи війна на певному етапі відновиться.

Від цього залежатиме подальший розвиток ситуації на Близькому Сході. ХАМАС зацікавлений у режимі припинення вогню, а його головна ціль – досягти перемир'я на постійній основі. Це означатиме, що повного знищення ХАМАС не відбулося,

– підкреслив Давид Гендельман.

Важливо, чи зможуть сторони домовитися на кожному з етапів. Навіть зараз частина урядової коаліції не підтримала підписаних угод. Якщо будуть домовленості про повне припинення вогню, то є шанс, що міністр фінансів разом зі своєю партією вийде з уряду.

Ізраїльський уряд та суспільство у стані розколу. Зрозуміло, що всі хочуть, щоб заручники повернулися додому, але головний камінь спотикання – це навіть не велика кількість терористів, які вийдуть на свободу, а сумніви, чи завершиться на цьому війна,

– додав ізраїльський військовий аналітик.

Значна частина ізраїльтян не хоче припинення війни та вимагає продовження боїв аж до повної перемоги. Зараз країна на самому початку процесу, а певні перешкоди вже помітні. Наприклад, ХАМАС невчасно надав списки звільнених заручників.

Нагадаємо, про угоду сторони домовились 15 січня, а вже через 4 дні вона набрала чинності. Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази та звільнив 90 палестинців. ХАМАС відпустив трьох жінок, які були в полоні понад рік. Лише на першому етапі Ізраїль обіцяв випустити понад 700 палестинських в'язнів.