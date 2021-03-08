Ізраїль з 8 березня дозволив в'їзд іноземцям: хто може потрапити у країну

8 березня 2021 , 10:30
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З 8 березня Ізраїль дозволив в'їзд окремим категоріям іноземців. Наразі це не стосується туристичних поїздок.

Джерело:

Vesty

Прибуття іноземців до Ізраїлю пов'язане з особливою процедурою і вимагатиме попереднього схвалення.

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Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям

Даний режим встановлений з 8 по 27 березня, після чого може коригуватися.

  • Для в'їзду до країни необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету. Її мають розглянути комісії при Міністерстві внутрішніх або зовнішніх справ Ізраїлю. Без дозволу від цих відомств не дозволятимуть посадку в літак.
  • Крім того, для в'їзду необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до в'їзду в Ізраїль. Після прибуття потрібно пройти ще один тест.
  • Також необхідна чинна медична страховка з покриттям на COVID-19.

Порушників притягуватимуть до відповідальності, а також вноситимуть до "чорного списку" з подальшою забороною відвідувати Ізраїль.

У зв'язку з виборами 23 березня протягом 2 тижнів пріоритет на прибуття в Ізраїль надаватимуть громадянам країни.

Іноземці зможуть в'їхати за таких обставин

  • подружжя ізраїльтян, які не мають громадянства, і власники посвідки на проживання;
  • пацієнти;
  • для участі в похоронах родича першого ступеня споріднення; допомога родичу першого ступеня споріднення, який перебуває в тяжкому становищі;
  • участь в судовому процесі;
  • гуманітарний випадок;
  • прибуття делегацій, міжнародних місій;
  • нові репатріанти, чиє повернення не можна відкласти.

Зверніть увагу Голова Pfizer Бурла не зможе потрапити в Ізраїль, бо не вакцинований від коронавірусу

Коронавірус та карантин в Ізраїлі: основне

  • З 7 березня у країні почалося чергове пом'якшення карантину, впровадженого через коронавірус. Зокрема, збільшили кількість людей, які водночас можуть перебувати в одному приміщенні, дозволили відвідування ресторанів вакцинованим громадянам.
  • Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль покінчив з коронавірусом і поклав кінець епідемії. Цього вдалося досягти завдяки швидкій і ефективній вакцинації населення від хвороби.