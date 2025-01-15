Коли набуде чинності угода між Ізраїлем та ХАМАС: почалася підготовка до звільнення заручників

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) вже готується до прийому звільнених ХАМАСом заручників. Підготовчу військову операцію назвали "Крила горобця". Угода про припинення вогню має набути чинності за кілька днів.

Увечері 15 січня стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. За перший етап планується передати заручників, а також здійснити відступ ізраїльської армії з населених пунктів у Газі. Ця угода почне діяти вже 19 січня. Про це пише 24 Канал, посилаючись на The Times of Israel і CNN.

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Операція "Крила горобця": що відомо

Як заявив на пресконференції прем'єр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані, вже цієї неділі розпочнеться один з шести етапів, передбачених угодою між Ізраїлем та ХАМАС. ЦАХАЛ готується прийняти заручників, яких ХАМАС звільнить із сектора Газа. А Ізраїль віддасть сотні палестинських в'язнів.

Аль-Тані подякував посланнику президента США Бретту Макгерку та новому посланнику Дональда Трампа Стіву Віткоффу, які допомогли досягнути угоди.

Джо Байден відреагував на угоду між Ізраїлем і ХАМАС

Джо Байден зазначив, що американці візьмуть участь у звільненні заручників під час першого етапу.

Понад 15 місяців терору для заручників, їхніх родин, ізраїльського народу. Понад 15 місяців страждань невинного народу Гази. Бойові дії в Газі припиняться. І незабаром заручники повернуться додому, до своїх сімей,

– зазначив президент США.

Байден також додав, що нова угода може стати не лише тимчасовим припиненням вогню, а "повним завершенням війни".

Протягом наступних шести тижнів Ізраїль проведе переговори про необхідні домовленості для отримання другої фази, яка є остаточним припиненням війни. Дозвольте мені повторити це ще раз: остаточне припинення війни,

– сказав Байден.

Якщо ці переговори триватимуть понад шість тижнів, то припинення вогню триватиме до тих пір, доки не буде остаточних рішень.

Ізраїль може взяти участь в новій війні

Як повідомлялося раніше, Ізраїль готується до потенційної війни з Туреччиною, через те, що остання нібито хоче відновити свій вплив часів Османської імперії. Не виключено, що до Туреччини у цій можливій війні приєднаються сирійські угруповання, що створить нову загрозу безпеці Ізраїлю.