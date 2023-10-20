США просять Ізраїль відкласти наземну операцію задля перемовин щодо заручників, – Bloomberg

Ізраїль анонсував наземну операцію у Секторі Гази. Тим часом уряди США та Європи чинять тиск на країну, щоб вона відклала. Мета – виграти час для таємних переговорів, щоб звільнити заручників, яких утримує ХАМАС.

Про це журналістам розповіли люди, котрі знають про ці переговори. За даними видання, переговори з ХАМАС делікатні та можуть закінчитися невдачею.

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Бойовики можуть відпустити заручників

За словами анонімних джерел, є ознаки, що бойовики можуть погодитися відпустити частину цивільних бранців. Причому можуть зробити це без вимоги Ізраїлю звільнити в'язнів.

Джерела також кажуть, що Ізраїль під тиском США вирішив почекати з масованою військовою операцією з ліквідації ХАМАС. А останніми днями він ще й публічно змінив свій тон щодо планів операції. Ізраїль запропонував обмеженіший підхід, який може зменшити кількість жертв серед цивільного населення.

У США бояться посилення напруги

Як зазначають ЗМІ,під час свого нападу 7 жовтня. Також відомо, що внаслідок атаки загинули понад 1400 людей. Що стосується бранців, то їх утримують у Секторі Гази. Ізраїльські військові кажуть, що понад 20 – підлітки та маленькі діти, 10 – 20 – люди, котрим понад 60 років. Зокрема, мовиться про десятки громадян США, Великої Британії, Франції та інших держав.

У виданні зазначають, що американські й інші офіційні особи мають страх, що жорстокий напад може посилити напругу у регіоні. І що підтримувані Іраном угруповання у Лівані та інших країнах можуть долучитися до бойовиків ХАМАС. Внаслідок цього може спалахнути масштабніша війна, в яку США доведеться втрутитися військовим шляхом, щоб підтримати Ізраїль.

Тим часом уряд Нетаньягу заявив, що прагнутиме звільнити заручників. Водночас він рішуче налаштований викорінити ХАМАС з Сектора Гази, яким бойовики майже два десятиліття керують.

У п'ятницю міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант зазначив, що наступна фаза операції у Газі охоплюватиме "маневрування з метою нейтралізації терористів і знищення інфраструктури ХАМАС". Він попередив, що це може зайняти певний час.

Президент США Джо Байден у неділю заявив, що його країна "зробить все, що в наших силах", щоб знайти американських заручників і домогтися їхнього звільнення. Для цього до Ізраїлю відправили групу військ спеціального призначення. Їх залучатимуть у випадку необхідності провести рятувальну операцію.