"Можлива атака вже незабаром": Ізраїль перевів армію в підвищену бойову готовність, – WSJ

Ізраїльську армію перевели в підвищену бойову готовність. Таке рішення ухвалили на тлі побоювань, що Іран і ліванське угруповання "Хезболла" завдадуть ударів.

Про це пише американська газета з посиланням на джерело. Зазначає, що Ізраїль помітив підготовку до атак.

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Можлива атака на Ізраїль

Ізраїль перевів свою армію в бойову готовність. Відповідне рішення ухвали на тлі побоювань, що Іран і "Хезболла" вдарять по ізраїльській території.

Видання зазначає, що Ізраїль помітив підготовку до атак. Однак, чи буде завдано удару, як і раніше, – невідомо.

До речі, на сайті Білого дому 12 серпня оприлюднили спільну заяву США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії щодо Близького Сходу.

Ми висловили нашу підтримку захисту Ізраїлю від іранської агресії та від нападів підтримуваних Іраном терористичних груп. Ми закликали Іран відмовитися від своїх погроз щодо військового нападу на Ізраїль і обговорили серйозні наслідки для регіональної безпеки, якщо такий напад відбудеться,

– йдеться в заяві.

Телеканал Fox News із посиланням на джерела повідомив, що атака на Ізраїль начебто може відбутися упродовж 24 годин.