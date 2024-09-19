Нове загострення на Близькому Сході: де розташовані Ізраїль і Ліван на карті

Між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла" може незабаром розпочатися великий конфлікт. Солдати ЦАХАЛ ввечері 19 вересня обстріляли об'єкти угрупування, яке має "позбавити терористичну групу можливостей".

До цього Ліваном прокотилася масова хвиля вибухів різної техніки, на кшталт пейджерів, автівок, мопедів тощо. Де розташовані Ізраїль і Ліван, між якими може початися нове загострення на Близькому Сході – показуємо на карті у матеріалі 24 Каналу.

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Яке розташування Ізраїлю і Лівану на карті

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що працюють над створенням безпеки на півночі країни, щоб місцеві жителі змогли повернутися до своїх домівок, а також – "досягти всіх інших цілей війни".

Терористична організація "Хезболла" перетворила південь Лівану на зону бойових дій і десятиліттями озброювала будинки громадян зброєю, рила під ними тунелі та використовувала їх як живі щити,

– написав ЦАХАЛ.

Потужні удари пролунали в Лівані за кілька хвилин до виступу лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

У своєму зверненні Насралла звинуватив Ізраїль у перетині "червоних ліній" після серії вибухів із застосуванням таких пристроїв, як пейджери, які він витлумачив як оголошення війни. Він стверджував, що Ізраїль "намагався вбити 4 000 членів "Хезболли" протягом хвилини, підірвавши численні пейджери", стверджуючи, що ці дії порушують міжнародні закони та ставлять під загрозу цивільне населення.

"Вибухи сталися в районах, де також постраждали цивільні", – заявив Насралла.

Він також стверджує, що Ізраїль мав на меті без розбору вбити тисячі людей за лічені хвилини. Окрім цього, він назвав це "оголошенням війни" з боку Ізраїлю, пообіцявши помститися винним.

Де розташовані Ізраїль і Ліван, між якими може статися конфлікт: дивіться на карті

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 19 вересня заявив, що "поверне жителів північних районів Ізраїлю додому", маючи на увазі північні території Ізраїлю, які обстрілює "Хезболла". Ймовірно, таким чином глава ізраїльського уряду розпочав нову масштабну операцію проти ліванських бойовиків.