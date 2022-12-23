Ізраїль може вдарити по Ірану через допомогу Росії: експерт назвав "червону лінію"

Голова розвідки Ізраїлю заявив, що Іран готується поглиблювати співпрацю з Росією та розширювати програму по збагаченню урану. У Єрусалима є "червона лінія" щодо Тегерана і стосується вона ядерної програми.

Іран йде на військово-технічну співпрацю з Росією не заради грошей. Головний інтерес Тегерана в отриманні ядерних та ракетних технологій від Москви. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

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Що може бути "червоною лінією" для Єрусалима

Так, щойно Іран перейде "червону лінію" у ядерній програмі, тоді Ізраїль, ймовірно, завдасть авіаційного та ракетного удару по іранських ядерних центрах. Цією "червоною лінією" може бути, наприклад, поява у Тегерана достатньої кількості високозбагаченого урану або збройного плутонію для створення бодай одного ядерного боєприпасу.

Військовий експерт зауважив, що у Єрусалима немає іншого виходу, оскільки Тегеран досі офіційно не відмовився від гасла щодо знищення Ізраїлю. Тож там чудово розуміють, щойно Іран отримає ядерну зброю, то приступить до реалізації програми по знищенню Ізраїлю.

Тому Ізраїль завдасть удару першим по іранських ядерних центрах, де виготовляється або планується виготовляти ядерну зброю та боєприпаси. У цьому сумнівів немає. Але той факт, що Росія допомагає Ірану у виробництві ядерної зброї змушує Ізраїль передивлятися свої відносини з Росією,

– розповів Федоров.

За його словами, найкращим результатом перегляду відносин Єрусалиму з Кремлем було б надання нашій державі допомоги від Ізраїлю. Наприклад, постачання озброєння, яке допомагало б Україні знищувати іранські дрони.

Федоров припустив, що Ізраїль може вдарити по Ірану через допомогу Росії: дивіться відео

США можуть дозволити Ізраїлю вдарити по Ірану

У Сполучених Штатах раніше заявляли, що робитимуть все, аби Іран перестав постачати зброю Росії. Політолог Тарас Загородній розповів, що ці заходи можуть бути дуже жорсткими – аж до удару по ядерній програмі Тегерана.

За його словами, Ізраїль вже близько 20 років просить американців дати дозволу знищити ядерну програму Ірану. До такої операції могли б приєднатися і Сполучені Штати.

Іран свого часу не виходив за рамки того, що Захід вважав прийнятними ризиками. Експорт дронів-"мопедів" та балістичних ракет підпадає під червоні лінії, перетинання яких може мати наслідки для Ірану. Зокрема, у вигляді застосування зброї проти нього,

– зазначив Загородній.

Він підкреслив, що політика Заходу полягає в тому, що вони не мають морального права атакувати країну, поки та не перейшла через червоні лінії. Адже у зворотному випадку вони мало чим відрізнятимуться від авторитарних режимів, які часто нападали на сусідні країни.